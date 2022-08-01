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Данілов про повернення територій військовим шляхом: "можемо і зробимо"

Фото: Олексій Данілов, секретарь РНБО (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що Україна відвоює свої території, а потім займеться дипломатією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Данілова.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" Путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо", - наголосив Данілов.

Він додав, спочатку - знищення окупантів, потім - дипломатія.

"Це єдина мова, яку розуміють рашисти", - підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, ефективна контроперація України у війні проти Росії базується на трьох головних умовах, вважає радник голови ОП України Михайло Подоляк.

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Олексій Данілов