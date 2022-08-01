Данілов про повернення територій військовим шляхом: "можемо і зробимо"

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що Україна відвоює свої території, а потім займеться дипломатією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Данілова.

"Небезпечний російський наратив, який із задоволенням підхоплюють "корисні ідіоти" Путіна на Заході: Україна не зможе військовим шляхом повернути захоплені території. Це омана! Можемо і зробимо", - наголосив Данілов. Він додав, спочатку - знищення окупантів, потім - дипломатія. "Це єдина мова, яку розуміють рашисти", - підсумував секретар РНБО.