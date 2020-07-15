СН уже завтра может определиться с кандидатом в мэры Киева

Завтра, 16 июля, фракция "Слуга народа" на заседании с президентом Владимиром Зеленским проведет праймериз для определения единого кандидата в мэры Киева. В настоящее время у партии есть 5 претендентов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, о намерении выдвигаться на выборы мэра Киева заявил народный депутат Дмитрий Гурин, который стал пятым претендентом.

В политической силе надеются, что уже в четверг имя кандидата в мэры столицы от "Слуги народа" будет известно.

"Очень вероятно, что в четверг уже будет ясность. Конечно, мы ожидаем президента на заседании фракции. Будет презентация коротких программ кандидатов. Будет и голосование", - заявила нардеп.

Напомним, ранее в "Слуге народа" ожидали, что основной кандидат в мэры Киева будет известен уже до конца июня.

Также планировалось, что участие в отборе кандидата от СН в мэры Киева возьмет Зеленский и представители Офиса президента.