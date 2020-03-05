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В СН заверили, что в Раде хватит голосов за отставку Рябошапки

Новости » Политика     05.03.2020 - 14:08
В СН заверили, что в Раде хватит голосов за отставку Рябошапки
Фото: Руслан Рябошапка (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии недовольны реформой прокуратуры

В парламенте есть голоса за вотум недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Об этом РБК-Украина сообщило несколько депутатов "Слуги народа".

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук в комментарии изданию отметила, что депутаты недовольны реформой прокуратуры.

"Наши мажоритарщики говорят, что по всей Украине прокуратура парализована, подозрения не подписываются, дела не движутся", - сказала она.

"Сегодня мы выразим вотум недоверия генпрокурору, и уже новый генпрокурор, я надеюсь, сделает выводы из негативного опыта его предшественников", - подчеркнул нардеп Александр Качура.

По словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, на должность генерального прокурора обсуждается несколько кандидатов.

Кроме того, депутат из профильного комитета Александра Устинова ("Голос") уточнила, что на данный момент речь идет о двух кандидатах: нардепе Сергее Ионушасе и врио директора Государственного бюро расследований Ирине Венедиктовой.

Напомним, сегодня Верховная рада не будет назначать нового генерального прокурора.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент сегодня рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Внеочередное заседание начнется в 18:30. В повестке дня только один вопрос.

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