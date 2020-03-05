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У СН запевнили, що в Раді вистачить голосів за відставку Рябошапки

Новини » Політика     05.03.2020 - 14:08
У СН запевнили, що в Раді вистачить голосів за відставку Рябошапки
Фото: Руслан Рябошапка (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламентарії незадоволені реформою прокуратури

У парламенті є голоси за вотум недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Про це РБК-Україна повідомило кілька депутатів "Слуги народу".

Заступник глави фракції Євгенія Кравчук у коментарі виданню зазначила, що депутати незадоволені реформою прокуратури.

"Наші мажоритарники кажуть, що по всій Україні прокуратура паралізована, підозри не підписуються, справи не рухаються", - сказала вона.

"Сьогодні ми висловимо вотум недовіри генпрокурору, і вже новий генпрокурор, я сподіваюся, зробить висновки з негативного досвіду його попередників", - підкреслив нардеп Олександр Качура.

За словами глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, на посаду генерального прокурора обговорюється кілька кандидатів.

Крім того, депутат з профільного комітету Олександра Устінова ("Голос") уточнила, що на даний момент мова йде про двох кандидатів: нардепа Сергія Іонушаса і т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірину Венедиктову.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада не буде призначати нового генерального прокурора.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент сьогодні розгляне висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Позачергове засідання почнеться о 18:30. На порядку денному лише одне питання.

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Новини України отставкаВерховна РадаСлуга народаРуслан Рябошапка
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