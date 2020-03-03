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СН на заседании фракции обсудит кадровые изменения в правоохранительных органах, - Корниенко

Новости » Политика     03.03.2020 - 04:56
СН на заседании фракции обсудит кадровые изменения в правоохранительных органах, - Корниенко
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По вопросу кадровых изменений в правоохранительных органах в "Слуге народа" ведется дискуссия

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует на заседании 3 марта обсудить вопрос возможных кадровых изменений в правоохранительных органах. Об этом в эфире "Свободы слова" заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

Он предполагает, что эти изменения могут произойти уже в ближайшее время.

"Надо заслушать отчет (на внеочередном заседании Верховной Рады - ред.), надо сделать выводы. Возможно, эти изменения будут в ближайшее время. Возможно, будет возможность дать еще себя проявить руководителям правоохранительных органов", - отметил Корниенко.

По словам нардепа, по этому вопросу во фракции ведется дискуссия.

"Завтра будет заседание фракции. Думаю, что мы окончательно будем определяться завтра", - заключил Корниенко.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Совета на 4 марта. Оно будет посвящено "кадровым изменениям". Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, что возможно произойдет утром во вторник, 3 февраля.

Как писало РБК-Украина, также во время внеочередного заседания 4 марта нардепы заслушают отчеты силовых и антикоррупционных органов.

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