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В СН требуют отставки главы ОТГ в Киевской области, которого подозревают в мошенничестве

Новина українською → Суббота 08 мая 2021 14:59
В СН требуют отставки главы ОТГ в Киевской области, которого подозревают в мошенничестве Фото: Владимир Подкурганный (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Политическая партия "Слуга народа" заявила, что председатель Дымерской ОТГ Владимир Подкурганный должен уйти в отставку на время расследования. Его подозревают в попытке завладеть 2,6 млн гривен за помощь в выделении земельного участка.

Об этом говорится в заявлении партии.

В заявлении отмечается, что принципиальная позиция партии - борьба с коррупцией.

"Владимир Подкурганный, который шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "Слуги народа" и которого правоохранители подозревают в мошенничестве, должен уйти в отставку на время расследования", - отмечают в СН.

В то же время, утверджают, если вину Подкурганного не докажут, то "он снова может идти на выборы и получить должность, если люди ему будут доверять".

В партии также напомнили, что за отбор кандидатов от "Слуги народа" в Киевской области отвечал бывший глава Киевского областного отделения Александр Дубинский, который попал к санкционного списка США.

РБК-Украина писало, что накануне правоохранители задержали депутата райсовета и председателя объединенной территориальной общины (ОТГ) Киевской области за мошенничество в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору.

Напомним, в начале апреля СБУ разоблачила на взятке депутата Бориспольской районной для. Он требовал и получил от киевского нотариуса 40 тысяч долларов.

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