В СН вимагають відставки голови ОТГ в Київській області, якого підозрюють в шахрайстві

Політична партія "Слуга народу" заявила, що голова Димерської ОТГ Володимир Підкурганний має піти у відставку на час розслідування. Його підозрюють у спробі заволодіти 2,6 млн гривень за допомогу у виділенні земельної ділянки .

Про це йдеться в заяві партії .

В заяві зазначається, що принципова позиція партії - боротьба з корупцією.

"Володимир Підкурганний, який йшов на вибори голови Димерської ОТГ від "Слуги Народу" та якого правоохоронці підозрюють у шахрайстві, має піти у відставку на час розслідування", - наголошують в СН.

Водночас, наголошується, якщо провину Підкурганного не доведуть, то "він знову може йти на вибори й отримати посаду, якщо люди йому довірятимуть".

У партії також нагадали, що за добір кандидатів від "Слуги народу" у Київській області відповідав колишній очільник Київського обласного осередку Олександр Дубінський, який потрапив до санкційного списку США.