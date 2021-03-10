UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

СН решила изменить организационную структуру партии: что это значит

Автор: Юлия Струк

Партия "Слуга народа" на съезде 13 марта планирует ввести новую организационную структуру политсилы. Она будет зафиксирована в новой редакции устава.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

"С тех пор, как мы принимали предыдущий статут и формировали высший совет партии, мы прошли еще одни выборы, местные. Наша команда депутатская увеличилась почти на 7 тысяч депутатов разных уровней местных советов", - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что 2021 год для политсилы будет очень важным с точки зрения партийного строительства.

"Все это требует, в том числе изменений организационной структуры политсилы. Появится политсовет партии, куда войдут как и народные депутаты, так и руководители региональных областных организаций. Возможно, кто-то из министров может войти", - сказала Кравчук.

По словам замглавы фракции, также будет сформирован национальный совет общин, куда войдут представители местных органов самоуправления, депутаты местных уровней, руководители местных организаций.

"По поводу председателя партии - ничего не изменится. Председатель партии избран, здесь изменений точно не планируется. И остается съезд как основной орган, который принимает важнейшие решения", - сообщила нардеп.

Парламентарий также сообщила, что на съезде рассмотрят и партийную доктрину. Она является детализацией программных задач на ближайшие годы для партии и фактически для фракции.

"Каких-то конкретных кадровых вопросов в плане фамилий не запланировано рассмотреть, именно по изменениям отдельных руководителей областных или городских организаций. Мы больше расскажем о молодежном крыле и о женском крыле партии. Это две такие структуры, которые в ближайшее время будут созданы и будут работать в рамках партии", - сказала Кравчук.

Напомним, партия "Слуга народа" проведет съезд 13 марта. На повестке дня - изменения в системе управления партией.

Как писало РБК-Украина, ранее СН определилась с кандидатами на довыборах в Верховную раду на двух мажоритарных округах. За вакантные мандаты будут бороться спортсмен Василий Вирастюк и глава Покровской РГА Андрей Бондаренко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины партияСлуга народа
Читайте также
В "Слуге народа" рассчитывают весной рассмотреть сокращение количества нардепов
"Слуги народа" собираются на съезд 13 марта: что на повестке дня
Прогноз погоды