СН решила изменить организационную структуру партии: что это значит

"С тех пор, как мы принимали предыдущий статут и формировали высший совет партии, мы прошли еще одни выборы, местные. Наша команда депутатская увеличилась почти на 7 тысяч депутатов разных уровней местных советов", - отметила нардеп.

Она подчеркнула, что 2021 год для политсилы будет очень важным с точки зрения партийного строительства.

"Все это требует, в том числе изменений организационной структуры политсилы. Появится политсовет партии, куда войдут как и народные депутаты, так и руководители региональных областных организаций. Возможно, кто-то из министров может войти", - сказала Кравчук.

По словам замглавы фракции, также будет сформирован национальный совет общин, куда войдут представители местных органов самоуправления, депутаты местных уровней, руководители местных организаций.

"По поводу председателя партии - ничего не изменится. Председатель партии избран, здесь изменений точно не планируется. И остается съезд как основной орган, который принимает важнейшие решения", - сообщила нардеп.

Парламентарий также сообщила, что на съезде рассмотрят и партийную доктрину. Она является детализацией программных задач на ближайшие годы для партии и фактически для фракции.

"Каких-то конкретных кадровых вопросов в плане фамилий не запланировано рассмотреть, именно по изменениям отдельных руководителей областных или городских организаций. Мы больше расскажем о молодежном крыле и о женском крыле партии. Это две такие структуры, которые в ближайшее время будут созданы и будут работать в рамках партии", - сказала Кравчук.