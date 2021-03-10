СН вирішила змінити організаційну структуру партії: що це означає

"З того часу, як ми приймали попередній статут і формували вищу раду партії, ми пройшли ще одні вибори, місцеві. Наша команда депутатська збільшилась майже на 7 тисяч депутатів різних рівнів місцевих рад", - зазначила нардеп.

Вона підкреслила, що 2021 рік для політсили буде дуже важливим з точки зору партійного будівництва.

"Все це потребує у тому числі змін організаційної структури політсили. З'явиться політрада партії, куди увійдуть як і народні депутати, так і керівники регіональних обласних організацій. Можливо, хтось із міністрів може увійти", - сказала Кравчук.

За словами замглави фракції, також буде сформована національна рада громад, куди увійдуть представники місцевих органів самоврядування, депутати місцевих рівнів, керівники місцевих організацій.

"З приводу голови партії - нічого не зміниться. Голова партії обраний, тут змін точно не планується. І залишається з'їзд як основний орган, який приймає найважливіші рішення", - поінформувала нардеп.

Парламентар також повідомила, що на з'їзді розглянуть і партійну доктрину. Вона є деталізацією програмних завдань на найближчі роки для партії і фактично для фракції.

"Якихось конкретних кадрових питань у плані прізвищ не заплановано розглянути, саме по змінах окремих керівників обласних чи міських організацій. Ми більше розкажемо про молодіжне крило і про жіноче крило партії. Це дві такі структури, які найближчим часом будуть створені та будуть працювати в рамках партії", - сказала Кравчук.