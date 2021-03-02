"Слуги народа" собираются на съезд 13 марта: что на повестке дня

"На съезде "Слуги народа" мы рассмотрим вопрос изменений в системе управления партией. Хотим сделать ее более современной, которая реально объединит людей, принимающих политические решения - как на местах, так и в центральной власти", - отметил глава политсилы Александр Корниенко.

Съезд пройдет 13 марта в Киеве. В нем примут участие народные депутаты, депутаты местных советов от СН, делегаты от каждой из областей.

Депутаты собираются обсудить новую редакцию Устава партии и проведение выборов в руководящие органы на его основе. Также запланировано и обсуждение нового документа - Доктрины политической партии "Слуга народа", которая сочетает в себе основные и практические вопросы будущей деятельности партии.