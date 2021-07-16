В СН рассказали, кто займет место Монастырского в Раде, когда его назначат главой МВД

После назначения народного депутата от "Слуги Народа" Дениса Монастырского главой МВД он обязан сложить мандат. Поскольку он победил на парламентских выборах по многомандатному избирательному округу, его место займет следующий в предвыборном списке партии - Антон Швачко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СН.

Швачко является активистом Сумской организации "Слуги народа". Он родился 11 декабря 1992 года. Имеет высшее образование и проживает в Сумах. На парламентских выборах 2019 года включен в избирательный список СН под № 139.

"Прошел президентскую и парламентскую кампании. Антон Швачко - IТ-менеджер, IТ-специалист. Сейчас работает на этом поприще в Сумском областном штабе", - рассказал председатель gартии СН Александр Корниенко.