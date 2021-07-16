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Комитет Рады поддержал назначение Монастырского главой МВД

Новина українською →
Украина, Пятница 16 июля 2021 09:44
Комитет Рады поддержал назначение Монастырского главой МВД Фото: кандидат на пост главы МВД Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение по поводу назначения Дениса Монастырского новым главой Министерства внутренних дел. Комитет поддержал назначение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания комитета.

"За" проголосовали 18 парламентариев, один воздержался.

Комитет рекомендует ВР назначить Монастырского новым главой МВД.

Отметим, Монастырский присоединился к команде президента Владимира Зеленского еще в период президентской кампании.

Будущего главу МВД считают близким к предыдущему шефу этого ведомства Арсену Авакова. Эта связь могла бы стать лишним подтверждением того, что в Офисе президента избрали мирный путь транзита власти. Сам же Монастырский эту привязку отрицает и заявляет, что до избрания в Раду виделся с бывшим министром всего лишь несколько раз.

Раньше в интервью РБК-Украина глава правоохранительного комитета допускал, что одним из поводов для отставки Авакова может стать развал дела убитого журналиста Павла Шеремета.

Так, ВР сегодня проголосует за назначение нового министра внутренних дел Украины. Этот вопрос будет первым в повестке дня завтрашнего пленарного заседания.

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Денис Монастырский Верховная рада
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