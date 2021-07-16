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В СН розповіли, хто займе місце Монастирського в Раді, коли його призначать главою МВС

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П'ятниця 16 липня 2021 12:18
В СН розповіли, хто займе місце Монастирського в Раді, коли його призначать главою МВС Фото: кандидат на пост глави МВС Денис Монстирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після призначення народного депутата від "Слуги Народу" Дениса Монастирського главою МВС він зобов’язаний скласти мандат. Оскільки він переміг на парламентських виборах по багатомандатному виборчому округу, його місце займе наступний у передвиборчому списку партії - Антон Швачко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СН.

Швачко є активістом сумської організації "Слуги Народу". Він народився 11 грудня 1992 року. Має вищу освіту та проживає в Сумах. На парламентських виборах 2019 року включений до виборчого списку СН під № 139.

"Пройшов президентську та парламентську кампанії. Антон Швачко – ІТ-менеджер, ІТ-спеціаліст. Зараз працює на цій ниві в сумському обласному штабі", - розповів голова партії СН Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, очікується, що ВР сьогодні проголосує за призначення нового міністра внутрішніх справ України.

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Монастирського главою МВС.

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