В СН розповіли, хто займе місце Монастирського в Раді, коли його призначать главою МВС
Після призначення народного депутата від "Слуги Народу" Дениса Монастирського главою МВС він зобов’язаний скласти мандат. Оскільки він переміг на парламентських виборах по багатомандатному виборчому округу, його місце займе наступний у передвиборчому списку партії - Антон Швачко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СН.
Швачко є активістом сумської організації "Слуги Народу". Він народився 11 грудня 1992 року. Має вищу освіту та проживає в Сумах. На парламентських виборах 2019 року включений до виборчого списку СН під № 139.
"Пройшов президентську та парламентську кампанії. Антон Швачко – ІТ-менеджер, ІТ-спеціаліст. Зараз працює на цій ниві в сумському обласному штабі", - розповів голова партії СН Олександр Корнієнко.
Нагадаємо, очікується, що ВР сьогодні проголосує за призначення нового міністра внутрішніх справ України.
Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував призначити Монастирського главою МВС.