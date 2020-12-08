В СН рассказали о последствиях отмены ответственности судей за неправосудные решения

Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)

В Украине из-за решения Конституционного суда 12 декабря утратит силу статья 375 Уголовного кодекса. Она вводила ответственность судей за заведомо неправосудные решения.

Об этом говорится в материале "Работа над ошибками: как Совет разбирается с последствиями скандальных решений КСУ".

Народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Монастырский заявил, что ответственность судей за их неправосудные решения будут отменены, а уголовные производства против них закроют.

"Я прогнозирую, что мы сможем вернуться к этому вопросу только после того, как общество увидит негативные последствия декриминализации этой статьи в ближайшие несколько месяцев", - заявил он.

Напомним, ранее представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что у него есть вопросы к решение КСУ о признании неконституционной ст. 375 Уголовного кодекса.

Кроме того, РБК-Украина писало, что после избрания президентом США Джо Байдена Вашингтон может помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому возобновить работу по борьбе с коррупцией, решив вопрос с решениями Конституционного суда.