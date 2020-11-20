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Байден может помочь Зеленскому перезапустить КСУ, - Washington Post

Вашингтон, Пятница 20 ноября 2020 12:34
Байден может помочь Зеленскому перезапустить КСУ, - Washington Post
Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)
Автор: Андрей Козловский

После избрания президентом США Джо Байдена Вашингтон может помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому возобновить работу по борьбе с коррупцией, решив вопросы с решениями Конституционного суда. Также может быть перезапущен политический альянс между двумя государствами.

Об этом сообщает The Washington Post.

"После инаугурации администрация Байдена могла бы сделать несколько шагов, чтобы помочь Зеленскому. Можно было бы подготовить санкции против судей Конституционного суда, причастных к неправильным постановлениям; глобальный Закон Магнитского предусматривает запрет на выдачу виз и замораживание активов в таких случаях.", - говорится в статье издания.

Кроме того, издание считает, что Минюст Байдена может возобновить усилия по преследованию преступной коррупции. Дела против ключевых украинских олигархов, в том числе Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, которые сыграли важную роль в блокировании реформ и продвижения российских интересов в Украине.

Напомним, 27 ноября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, что является одним из условий на пути Украины к ЕС. После этого президент Зеленский предложил парламенту перезагрузить КСУ и отменить его решения.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский поручил комиссии по правовой реформе представить наработки относительно перезапуска КСУ.

Кроме того, Зеленский заявил, что Рада должна решить вопрос КСУ до конца 2020 года.

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