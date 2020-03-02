В СН рассказали, какие вопросы есть у нардепов к отчету правоохранителей

Во фракции "Слуга народа" объяснили, какие вопросы имеют народные депутаты к отчету правоохранителей. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам парламентария, нардепам очень важно в среду поговорить с руководителями правоохранительных органов.

"В первую очередь с главой Генеральной прокуратуры Рябошапкой в ​​плане того, как происходит реформа прокуратуры. Почему большая системная реформа мешает текущей деятельности, мешает выдвигать подозрения? Также непростой разговор с НАБУ, которое нам долго рассказывало, что им мешает отсутствие политической воли, потом мешало отсутствие ВАКС. Опять же работы нет", - заявил Корниенко.

По его словам, депутатов беспокоит отсутствие результатов в вопросе привлечения к ответственности лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

"Пришла весна. Многие ожидает посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто не успели это делать. Этой весной это точно надо делать", - добавил нардеп.

Напомним, глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что народные депутаты смогут рассмотреть вопросы внеочередного заседания Верховной рады за четыре часа.

Как писало РБК-Украина, во время внеочередного заседания 4 марта нардепы заслушают отчеты силовых и антикоррупционных органов.

Так, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В повестке дня - вопрос Кабмина и отчет правоохранителей.