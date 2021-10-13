В СН предлагают временно запретить частным компаниям продавать газ по коммерческой цене

По его словам, в Раде обсуждается законодательная инициатива, чтобы в условиях высоких цен на газ, украинские частные компании не могли продавать его по коммерческим ценам на бирже.

"Чтобы взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас делают, по 45 гривен на энергетической бирже, а продавать по себестоимости с какой-то минимальной наценкой", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что в число таких компаний должны войти все газодобывающие, включая "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова, Burisma Holdings Николая Злочевского, предприятия Игоря Коломойского и других.

Арахамия отметил, что этот газ можно будет направить для нужд бюджетных организаций.