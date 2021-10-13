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У СН пропонують тимчасово заборонити приватним компаніям продавати газ за комерційною ціною

Автор: Дмитрий Кузнецов, Юрій Дощатов

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді обговорюється ініціатива про тимчасову заборону приватним компаніям продавати газ українського видобутку за комерційними цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії в ефірі телеканалу "Україна 24".

По его словам, в Раде обсуждается законодательная инициатива, чтобы в условиях высоких цен на газ, украинские частные компании не могли продавать его по коммерческим ценам на бирже.

"Чтобы взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас делают, по 45 гривен на энергетической бирже, а продавать по себестоимости с какой-то минимальной наценкой", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что в число таких компаний должны войти все газодобывающие, включая "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова, Burisma Holdings Николая Злочевского, предприятия Игоря Коломойского и других.

Арахамия отметил, что этот газ можно будет направить для нужд бюджетных организаций.

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