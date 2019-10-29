В СН предлагают изменить условия работы на упрощенной системе

Нардепы от "Слуги народа" подали законопроект, который предлагает изменить условия работы на упрощенной системе налогообложения. Об этом в Facebook сообщила нардеп, замглавы комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

По ее словам, в законопроекте о повышении лимитов для предпринимателей предлагается установить новые лимиты для ФЛП 1, 2 и 3 группы, которые будут повышены до 1 млн, 5 млн и 10 млн гривен соответственно. Кроме того, предлагается ввести 0% налога для предпринимателей 1 группы, оказывающих бытовые услуги.

Предполагается, что это позволит большему количеству предпринимателей воспользоваться упрощенной системой, а также выйти части ФЛП из тени.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на рынке намеренно распространяется ложная информация о ликвидации уничтожении физических лиц - предпринимателей (ФЛП) в связи с внесением изменений в законодательство.

Ранее также были опубликованы законы о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кешбэке". Отметим, обязательность РРО не коснется физических лиц, а также физлиц - предпринимателей (ФЛП) из первой группы.