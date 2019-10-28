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Гончарук разъяснил изменения в законодательстве для ФЛП

Новости » Экономика    28.10.2019 - 23:24
Гончарук разъяснил изменения в законодательстве для ФЛП
Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер утверждает, что сверхтяжелых условий для деятельности ФЛП не будет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что на рынке намеренно распространяется ложная информация об уничтожении физических лиц - предпринимателей (ФЛП) в связи с внесением изменений в законодательство. Об этом глава правительства сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Гончарук уверяет, что никто не будет преследовать ФЛП.

"Иногда в публичной плоскости отдельные компании для того, чтобы защитить свои частные интересы плодят фейки. Например, я абсолютно не согласен с тем, что якобы кто-то уничтожает ФЛП. Эта истерия специально насаждается отдельными игроками и постоянно поднимается в публичной плоскости для того, чтобы ввести людей в заблуждение. Государство не будет преследовать маленьких. Оно не создает каких-либо сверхтяжелых условий для деятельности ФЛП", - сообщил Гончарук.

По его словам, изменения в законодательство призваны изменить бизнес-модель для крупных предприятий, которые изображают из себя физических лиц - предпринимателей.

"Наша цель состоит в том, чтобы крупные и средние компании прекратили изображать из себя стайки ФЛП. Для того чтобы, если есть какая-то большая компания с большими оборотами на десятки миллионов, но просто не честно оформляет своих работников на работу. Вместо этого оформляет с ними контракт как с частными предпринимателями. Такое отношение мы хотим прекратить", - подчеркнул Гончарук.

Он добавил, закон вступит в силу более чем через год.

Напомним, 19 октября в издании "Голос Украины" был опубликован закон о кассовых аппаратах для ФЛП - "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

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Новости Украины физлицаАлексей Гончарук
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