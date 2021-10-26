UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В "СН" подготовят свой закон о кибервойсках. Предложат альтеративную службу

Автор: Олег Черныш

Глава Интернет-ассоциации Украины, заместитель главы парламентского комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко ("Слуга народа") не согласен с идеей призвать срочников в кибервойска. В данной ситуации молодых специалистов следует призывать на альтернативную службу.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель".

Сейчас это возможно только для тех граждан, которые по религиозным убеждениям не могут брать в руки оружие.

"Зачем молодому талантливому ИТ-шнику бегать с автоматом, если он виртуозно управляется с клавиатурой?" - объяснил замглавы комитета Рады, ответственный, в том числе и за кибербезопасность.

По его словам, "СН" готовится разработать и внести собственный законопроект о кибервойсках.

Напомним, Украина может набрать в кибервойска до 50 специалистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиберполицияСлуга народа