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У "СН" підготують свій закон про кібервійська. Запропонують альтеративну службу

Автор: Олег Черниш

Голова Інтернет-асоціації України, заступник голови парламентського комітету з цифрової трансформації Олександр Федієнко ("Слуга народу") не згоден з ідеєю призивати строковиків до кібервійська. У даній ситуації молодих фахівців слід закликати на альтернативну службу.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їх головна мета".

Зараз це можливо тільки для тих громадян, які з релігійних переконань не можуть брати в руки зброю.

"Навіщо молодому талановитому ІТ-шнику бігати з автоматом, якщо він віртуозно управляється з клавіатурою?" - пояснив заступник голови комітету Ради, відповідальний, в тому числі і за кібербезпеку.

За його словами, "СН" готується розробити і внести власний законопроект про кібервійська.

Нагадаємо, Україна може набрати в кібервійська до 50 фахівців.

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