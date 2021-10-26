ru ua
Вт, 26 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украина может набрать в кибервойска до 50 специалистов, - "Украинский киберальянс"

Новина українською →
Киев, Вторник 26 октября 2021 14:59
Украина может набрать в кибервойска до 50 специалистов, - "Украинский киберальянс" Фото: Украина может набрать в кибервойска до 50 специалистов (freepik.com)
Автор: Олег Черныш

Украина может набрать в кибервойска до 50 специалистов. И предложить им зарплату на 20% выше рыночной.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина глава "Украинского киберальянса" Артем Карпинский, говорится в материале "Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель".

По его мнению, подготовка молодых специалистов займет слишком много времени, а результат нужен уже сейчас.

"Они задолбаются призывать на срочную службу молодых ИТ-шников, потому что они все просто будут уезжать за границу. Это раз. Второе - не вижу сейчас никакого смысла тратить время на их обучение, так как на данный момент надо быстро создать каркас из тех специалистов, которые есть, и тех, которые могут туда пойти за те деньги, которые им предложат", - считает Карпинский.

Он заявил, что Украина может на данном этапе набрать в кибервойска до 50 вольнонаемных профессионалов, предложить им зарплату на 20% выше рыночной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киберполиция
NEWS
К концу недели "красных" зон может быть уже 13. Ждет ли Украину полный локдаун
К концу недели "красных" зон может быть уже 13. Ждет ли Украину полный локдаун
DAILY
Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель