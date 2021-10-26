Украина может набрать в кибервойска до 50 специалистов, - "Украинский киберальянс"

Украина может набрать в кибервойска до 50 специалистов. И предложить им зарплату на 20% выше рыночной.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина глава "Украинского киберальянса" Артем Карпинский, говорится в материале " Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель ".

По его мнению, подготовка молодых специалистов займет слишком много времени, а результат нужен уже сейчас.

"Они задолбаются призывать на срочную службу молодых ИТ-шников, потому что они все просто будут уезжать за границу. Это раз. Второе - не вижу сейчас никакого смысла тратить время на их обучение, так как на данный момент надо быстро создать каркас из тех специалистов, которые есть, и тех, которые могут туда пойти за те деньги, которые им предложат", - считает Карпинский.

Он заявил, что Украина может на данном этапе набрать в кибервойска до 50 вольнонаемных профессионалов, предложить им зарплату на 20% выше рыночной.