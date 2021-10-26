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В "СН" подготовят свой закон о кибервойсках. Предложат альтеративную службу

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Киев, Вторник 26 октября 2021 15:25
В "СН" подготовят свой закон о кибервойсках. Предложат альтеративную службу Фото: в Раде подготовят закон о кибервойсках (freepik.com)
Автор: Олег Черныш

Глава Интернет-ассоциации Украины, заместитель главы парламентского комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко ("Слуга народа") не согласен с идеей призвать срочников в кибервойска. В данной ситуации молодых специалистов следует призывать на альтернативную службу.

Об этом он заявил в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель".

Сейчас это возможно только для тех граждан, которые по религиозным убеждениям не могут брать в руки оружие.

"Зачем молодому талантливому ИТ-шнику бегать с автоматом, если он виртуозно управляется с клавиатурой?" - объяснил замглавы комитета Рады, ответственный, в том числе и за кибербезопасность.

По его словам, "СН" готовится разработать и внести собственный законопроект о кибервойсках.

Напомним, Украина может набрать в кибервойска до 50 специалистов.

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Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель