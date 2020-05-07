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В "СН" подготовили проект, позволяющий уволить министров по рекомендации Рады

Новости » Политика     07.05.2020 - 15:10
В "СН" подготовили проект, позволяющий уволить министров по рекомендации Рады
Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)

Законопроект будет зарегистрирован в Раде в ближайшее время

Депутаты подготовили проект закона "О интерпелляции", что даст парламенту право поставить вопрос об ответственности того или иного министра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя председателя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук в Facebook.

По ее словам, Рада должна контролировать эффективность работы министров. Однако у депутатов отсутствуют законодательные инструменты реализовать конституционное право парламента.

"Мы уже подготовили проект закона "О интерпелляцию". Инициировать процедуру сможет комитет или 45 народных депутатов. Далее вопрос рассматривается в профильном комитете, а когда он дает заключение - выносится на пленарное заседание. Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении. В случае если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра. По министрам обороны и иностранных дел - Рада рекомендует президенту освободить их, если дает негативную оценку по результатам интерпелляции", - рассказала Кравчук.

По ее словам, Рада не сможет увольнять министров только по факту признания неудовлетворительной их работы без участия главы правительства.

"Потому что Украина - парламентско-президентская республика. Полное устранение из этого процесса премьера приведет к нарушению баланса между Радой и правительством и будет признано неконституционным", - отметила нардеп.

Она отметила, что законопроект "О интерпелляции" будет зарегистрирован в Раде в ближайшее время.

Напомним, ранее Комитет по вопросам организации госвласти рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №3195, который позволит усовершенствовать процедуру увольнения членов Кабмина.

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