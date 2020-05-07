У "СН" підготували проект, що дозволяє звільнити міністрів за рекомендацією Ради

Фото: Євгенія Кравчук (РБК-Україна)

Законопроект буде зареєстрований у Раді найближчим часом

Депутати підготували проект закону "Про інтерпеляцію", що дасть парламенту право поставити питання про відповідальність того чи іншого міністра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук Facebook.

За її словами, Рада повинна контролювати ефективність роботи міністрів. Однак у депутатів відсутні законодавчі інструменти реалізувати конституційне право парламенту.

"Ми вже підготували проект закону "Про інтерпеляцію". Ініціювати процедуру зможе комітет або 45 народних депутатів. Далі питання розглядається в профільному комітеті, а коли він дає висновок виноситься на пленарне засідання. Якщо рішення про незадовільну роботу члена Кабміну набирає 226 голосів, прем'єр-міністр протягом 15 днів зобов'язаний внести подання про його звільнення. У випадку, якщо прем'єр не робить цього, питання включається до порядку денного парламенту без голосування, і парламент приймає рішення про звільнення міністра. За міністрам оборони і закордонних справ - Рада рекомендує президенту звільнити їх, якщо дає негативну оцінку за результатами інтерпеляції", - розповіла Кравчук.

За її словами, Рада не зможе звільняти міністрів тільки за фактом визнання незадовільною їх роботи без участі глави уряду.

"Тому що Україна - парламентсько-президентська республіка. Повне усунення з цього процесу прем'єра призведе до порушення балансу між Радою і урядом і буде визнано неконституційним", - зазначила нардеп.

Вона зазначила, що законопроект "Про інтерпеляцію" буде зареєстрований у Раді найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект №3195, який дозволить удосконалити процедуру звільнення членів Кабміну.