В СН объяснили задержку с кандидатом в министры образования

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил задержку с определением кандидата на должность министра образования и науки. На эту должность претендует большое количество кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Украина 24".

По словам Арахамии, профильный комитет до сих пор выбирает кандидата на должность главы Минобразования, каждую неделю фаворит меняется.

"Много кандидатов. На прошлой неделе был один фаворит, на этой неделе появился тоже сильный кандидат", - пояснил он.

Нардеп отметил, что кандидат в министры образования избирается коллективно при участии представителей всех фракций.

"Комитет ... проводит групповые, коллегиальные собеседования с участием представителей всех фракций и, если они приходят к общему кандидата, если не приходят, то придется более широким кругом смотреть, но делаем ставки на то, что они найдут человека, который будет имплементировать те политики, ту реформу образования, которую видит парламент", - добавил Арахамия.

Отметим, сейчас Министерством образования и науки временно руководит Любомира Мандзий, которую назначили исполняющим обязанности министра после отставки Анны Новосад. Кресло министра образования остается вакантным с момента отставки правительства Алексея Гончарука.

Напомним, сегодня в Верховную раду внесли представление на назначение двух министров, а также замену вице-премьера по вопросам евроинтеграции.