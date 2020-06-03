У СН пояснили затримку з кандидатом в міністри освіти

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

На посаду міністра освіти претендують багато кандидатів

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив затримку з визначенням кандидата на посаду міністра освіти та науки. На цю посаду претендує велика кількість кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Україна 24".

За словами Арахамії, профільний комітет досі обирає кандидата на посаду глави Міносвіти, кожного тижня фаворит змінюється.

"Багато кандидатів. На минулому тижні був один фаворит, на цьому тижні з'явився також сильний кандидат", - пояснив він.

Нардеп зазначив, що кандидат в міністри освіти обирається колективно за участі представників всіх фракцій.

"Комітет ... проводить групові, колегіальні співбесіди за участі представників всіх фракцій і, якщо вони приходять до спільного кандидата, якшо не приходять, то доведеться ширшим колом дивитися, але робимо ставки на те, що вони знайдуть людину, яка буде імплементувати ті політики, ту реформу освіти, яку бачить парламент", - додав Арахамія.

Зазначимо, зараз Міністерством освіти та науки тимчасово керує Любомира Мандзій, яку призначили виконувачем обов'язків міністра після відставки Ганни Новосад. Крісло міністра освіти залишається вакантним з моменту відставки уряду Олексія Гончарука.

Нагадаємо, сьогодні до Верховної ради внесли подання на призначення двох міністрів, а також заміну віце-прем'єра з питань євроінтеграції.

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Автор: Дмитро Левицький