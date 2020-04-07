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В Раде назвали авторов поправок в закон о банках

Новости » Политика     07.04.2020 - 13:30
В Раде назвали авторов поправок в закон о банках
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Более 6 тысяч поправок к закону подал нардеп Поляков

В Верховной раде назвали авторов поправок ко второму чтению закона о банках. Об этом написал народный депутат, первый заместитель главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Facebook.

Больше всего поправок подал внефракционный депутат Антон Поляков - 6033.

В Раде назвали авторов поправок в закон о банках

"По заявкам трудящихся, публикуем рейтинг законодателей к закону. Там не все сведено, но тренд уже понятен, будет примерно 16335 правок. Поляков - 6033; Бондарь (За Майбутнє) - 1911; Д. Черный (СН) - 1781; Василевская-Смаглюк - 1689; Дунда - 1656", - отмечается в сообщении.

Кроме того, нардепы от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко и Александр Дубинский подали по 1463 и 1199 правок соответственно. Остальные же парламентарии, указанные в перечне, подали менее 100 правок.

Напомним, ранее Железняк сообщил, что в законопроект о банках №2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок. Он подчеркнул, что такая цифра является абсолютным рекордом украинского парламента.

Как писало РБК-Украина, 31 марта ВР приняла в первом чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Этот документ должен сделать невозможным возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

Добавим также, что по состоянию на понедельник к документу было подано 13 тысяч правок.

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