В СН объяснили, почему не хватило собственных голосов для принятия закона о банках

Сейчас поддерживать инициативы президента Украины Владимира Зеленского готовы около 200 народных депутатов монобольшинства, поэтому голосов "Слуги народа" не хватило для принятия закона о банках. Об этом РБК-Украина рассказал источник в монобольшинстве.

По словам собеседника, часть депутатов фракции "Слуга народа" уже приобщились к неформальным группам влияния, или не хотят голосовать за резонансные законопроекты.

"200 человек - примерно столько у фракции людей, кто готов поддерживать инициативы президента и на кого он сейчас может рассчитывать. Кого еще не было из каких-то важных причин. Но остальные или уже приобщились к неформальным группам влияния, или не хотят голосовать за какие-то резонансные законопроекты. Они говорят, что, мол, у них есть какие-то свои политические амбиции, и они не хотят, чтобы потом кто-то мог им в чем-то упрекнуть", - пояснил источник РБК-Украина.

Напомним, сегодня, 13 мая Верховная рада окончательно одобрила законопроект №2571-д об усовершенствовании механизма регулирование банковской деятельности. Законопроект поддержали 270 народных депутатов. Данный законопроект исключает возможность возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам. Принятие законопроекта необходимо для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве финансов заявили, что только после принятия Радой закона о регулировании банковской деятельности МВФ согласится вести переговоры с Украиной о новой программе.