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СН инициирует "морской день" в Верховной раде: что это значит

Автор: Инна Собора

Народные депутаты от "Слуги народа" инициируют проведение в Верховной раде специального пленарного дня. Он будет полностью посвящен законопроектам портовой сферы и морехозяйственного комплекса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СН.

Такую инициативу озвучил председатель партии Александр Корниенко во время рабочей поездки в Одессу, где он провел встречу с предпринимателями и должностными лицами морской отрасли.

"Вопросов настолько много, что у нас уже вызревает "морской день" в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты, и в этот день будем голосовать только их", - пояснил он.

Среди проблем морской отрасли в СН назвали такие:

  • дивидендная политика, которая не позволяет государственным предприятиям оставлять достаточно средств на собственное развитие;
  • поощрение перевода судов на украинский флаг;
  • передача части доходов от портовой отрасли на нужды общин;
  • сложные процедуры конкурсов на руководящие должности в государственных структурах, из-за чего руководители большинства таких предприятий работают в статусе исполняющих обязанности;
  • отсутствие достаточных средств на дноуглубление;
  • сложные регуляторные процедуры при построении частных объектов на землях водного фонда;
  • высокие тарифы на железнодорожные перевозки, которые приводят к перегрузке автодорог в порты;
  • нехватка законных механизмов возврата госпредприятию имущества, сданного в аренду.
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Слуга народаВерховная рада