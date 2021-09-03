СН инициирует "морской день" в Верховной раде: что это значит

Такую инициативу озвучил председатель партии Александр Корниенко во время рабочей поездки в Одессу, где он провел встречу с предпринимателями и должностными лицами морской отрасли.
"Вопросов настолько много, что у нас уже вызревает "морской день" в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты, и в этот день будем голосовать только их", - пояснил он.
Среди проблем морской отрасли в СН назвали такие:
дивидендная политика, которая не позволяет государственным предприятиям оставлять достаточно средств на собственное развитие;
поощрение перевода судов на украинский флаг;
передача части доходов от портовой отрасли на нужды общин;
сложные процедуры конкурсов на руководящие должности в государственных структурах, из-за чего руководители большинства таких предприятий работают в статусе исполняющих обязанности;
отсутствие достаточных средств на дноуглубление;
сложные регуляторные процедуры при построении частных объектов на землях водного фонда;
высокие тарифы на железнодорожные перевозки, которые приводят к перегрузке автодорог в порты;
нехватка законных механизмов возврата госпредприятию имущества, сданного в аренду.