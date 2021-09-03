СН ініціює "морський день" у Верховній раді: що це означає

Таку ініціативу озвучив голова партії Олександр Корнієнко під час робочої поїздки до Одеси, де він провів зустріч із підприємцями та посадовцями морської галузі.
"Питань настільки багато, що в нас вже визріває "морський день" у Раді. Разом із представниками галузі ми зберемо всі ініціативи, оформимо їх у законопроєкти, і в цей день будемо голосувати лише їх", - пояснив він.
Серед проблем морської галузі в СН назвали такі:
дивідендна політика, яка не дозволяє державним підприємствам залишати достатньо коштів на власний розвиток;
заохочення переводу суден на український прапор;
передача частини доходів від портової галузі на потреби громад;
складні процедури конкурсів на керівні посади в державних структурах, через що керівники більшості таких підприємств працюють у статусі виконуючих обов’язки;
відсутність достатніх коштів на днопоглиблення;
складні регуляторні процедури при побудові приватних об’єктів на землях водного фонду;
високі тарифи на залізничні перевезення, які призводять до перевантаження автошляхів до портів;
брак законних механізмів повернення держпідприємству майна, зданого в оренду.