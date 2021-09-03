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СН ініціює "морський день" у Верховній раді: що це означає

Автор: Инна Собора

Народні депутати від "Слуги Народу" ініціюють проведення у Верховній раді спеціального пленарного дня. Він буде повністю присвячений законопроєктам портової сфери та морегосподарського комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СН.

Таку ініціативу озвучив голова партії Олександр Корнієнко під час робочої поїздки до Одеси, де він провів зустріч із підприємцями та посадовцями морської галузі.

"Питань настільки багато, що в нас вже визріває "морський день" у Раді. Разом із представниками галузі ми зберемо всі ініціативи, оформимо їх у законопроєкти, і в цей день будемо голосувати лише їх", - пояснив він.

Серед проблем морської галузі в СН назвали такі:

  • дивідендна політика, яка не дозволяє державним підприємствам залишати достатньо коштів на власний розвиток;
  • заохочення переводу суден на український прапор;
  • передача частини доходів від портової галузі на потреби громад;
  • складні процедури конкурсів на керівні посади в державних структурах, через що керівники більшості таких підприємств працюють у статусі виконуючих обов’язки;
  • відсутність достатніх коштів на днопоглиблення;
  • складні регуляторні процедури при побудові приватних об’єктів на землях водного фонду;
  • високі тарифи на залізничні перевезення, які призводять до перевантаження автошляхів до портів;
  • брак законних механізмів повернення держпідприємству майна, зданого в оренду.
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