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СМСки приходят "Сдавайтесь!" Оккупант пожаловался на контрнаступление ВСУ под Харьковом

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Украина, Понедельник 12 сентября 2022 11:38
СМСки приходят "Сдавайтесь!" Оккупант пожаловался на контрнаступление ВСУ под Харьковом Фото: оккупант жалуется на контрнаступление ВСУ в Харьковской области (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Российский оккупант жалуется знакомому на контрнаступление ВСУ в Харьковской области и признается, что уже "пахнет "Старым Гостомелем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора Главным управлением разведки.

"П*здец какое возвращение? Новости читаешь? Они вплотную х*ячат уже прям, в смысле квот впереди у пацанов стоят, уже между ними в тыл зашли, там через посты проходят, - говорит он о продвижении ВСУ. - Каждый день проезжаю мимо этих военных медиков, там постоянно мешки-мешки..."

Также, по словам оккупанта, подкрепления им ждать не приходится.

"Тут к нам должны были, если че ребята ехать, и что-то пошло не так и теперь мы сами б*ть", - констатирует он.

Российский солдат также не скрывает, что ВСУ довольно быстро занимают их позиции.

"На эту позицию, куда мы ездили пацанов забирать, уже с нее по нам еб*шат. И еще угнали 6 УРАЛов у нас, еб*ть. Нам уже СМСки приходят "Сдавайтесь!" Вся х*йня. Мне кажется, пахнет "Старым Гостомелем", прям п*здец, как пахнет", - жалуется он.

Ранее из перехвата стало известно, что командиры оккупантов бегут с передовой, оставляя войска без боеприпасов. При этом российская армия имеет большие потери.

Также российские солдаты признаются, что их всячески пытаются оставить на войне в Украине. Поэтому руководство без их ведома продлевает контракты.

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