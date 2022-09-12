СМСки приходять "Здавайтесь!" Окупант поскаржився на контрнаступ ЗСУ під Харковом
Російський окупант скаржиться знайомому на контрнаступ ЗСУ у Харківській області та зізнається, що вже "пахне "Старим Гостомелем".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови Головним управлінням розвідки
"П*здец какое возвращение? Новости читаешь? Они вплотную х*ячат уже прям, в смысле квот впереди у пацанов стоят, уже между ними в тыл зашли, там через посты проходят, - каже він про просування ЗСУ. - Каждый день проезжаю мимо этих военных медиков, там постоянно мешки-мешки..."
Також, за словами окупанта, підкріплення їм чекати не доводиться.
"Тут к нам должны были, если че ребята ехать, и что-то пошло не так и теперь мы сами б*ть", - констатує він.
Російський солдат також не приховує, що ЗСУ досить швидко займають їхні позиції.
"На эту позицию, куда мы ездили пацанов забирать, уже с нее по нам еб*шат. И еще угнали 6 УРАЛов у нас, еб*ть. Нам уже СМСки приходят "Сдавайтесь!" Вся х*йня. Мне кажется, пахнет "Старым Гостомелем", прям п*здец, как пахнет", - жаліється він.
Раніше з перехоплення стало відомо, що командири окупантів тікають із передової, залишаючи війська без боєприпасів. При цьому російська армія має значні втрати.
Також російські солдати зізнаються, що їх усіляко намагаються залишити на війні в Україні. Тому керівництво без їхнього відома продовжує контракти.
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