UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сможет ли аэропорт в Ужгороде в ближайшее время возобновить работу: ответ ОВА

Фото: глава Закарпатской ОВА Виктор Никита (t me zakarpatskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Аэропорт "Ужгород" в ближайшее время не сможет возобновить работу. Причиной этого является неготовность самого аэропорта и отсутствие необходимых документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской ОВА Виктора Микиту в Facebook.

Он объяснил, что аэропорт как минимум не может работать из-за закрытого над Украиной неба. Кроме того, нет подписанных документов с ЕС о возможности запуска регулярных рейсов, а сам аэропорт не соответствует техническим характеристикам.

"Светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы", - отметил Микита.

Однако глава ОВА заверил, что работа над восстановлением аэропорта ведется. Для этого нужно привлечь Министерство инфраструктуры, "Украэрорух", СБУ, ГСЧС, специалистов с пассажирской и грузовой авиации для консалтинга и оптимизации работы.

"Мы говорим о процессе - долговременном и системном. Поэтому сейчас заявления о возобновлении работы аэропорта - это не больше, чем желания и намерения", - добавил Микита.

Напомним, вчера стало известно, что аэропорт "Ужгород" может скоро заработать, поскольку Закарпатский областной совет выделил 26 млн гривен на его работу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УжгородЗакарпатская область