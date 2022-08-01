Чи зможе аеропорт в Ужгороді найближчим часом відновити роботу: відповідь ОВА

Він пояснив, що аеропорт як мінімум не може працювати через закрите над Україною небо. Крім того, немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів, а сам аеропорт не відповідає технічним характеристикам.

"Світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси", - зазначив Микита.

Проте очільник ОВА запевнив, що робота над відновленням аеропорту ведеться. Для цього потрібно залучити Міністерство інфраструктури, "Украерорух", СБУ, ДСНС, фахівців з пасажирської і вантажної авіації для консалтингу й оптимізації роботи.

"Ми говоримо про процес - довготривалий та системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту - це не більше, ніж бажання та наміри", - додав Микита.