Не сможем повысить зарплаты: Зеленский о рисках паники из-за "дат вторжения"

Президент Украины Владимир Зеленский оценил риски из-за "дат вторжения" РФ в Украину, которые публикуют западные СМИ. По его словам, для страны это точно потери "по всем фронтам".
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
"Для нас это точно только потери. Потери по всем фронтам. Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся", - заявил он.
По словам президента, с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно.
"Ну просто этого нет, никто ничего не напечатает, в кредит заимствований нет, ставки невменяемые. Потому все эти "даты" и паника - все это работает против нашей страны. Даже неважно, кто субъект распространения этой информации. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьет", - добавил он.
Напомним, ряд западных СМИ написали о возможности нападения РФ на Украину 16 февраля. В Украине тогда заявили, что не нужно паниковать и ситуация остается под контролем.
Тепер появилась новая возможная дата - 20 февраля. В РФ уже прокомметировали, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля.