UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Не сможем повысить зарплаты: Зеленский о рисках паники из-за "дат вторжения"

Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский оценил риски из-за "дат вторжения" РФ в Украину, которые публикуют западные СМИ. По его словам, для страны это точно потери "по всем фронтам".

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Для нас это точно только потери. Потери по всем фронтам. Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся", - заявил он.

По словам президента, с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно.

"Ну просто этого нет, никто ничего не напечатает, в кредит заимствований нет, ставки невменяемые. Потому все эти "даты" и паника - все это работает против нашей страны. Даже неважно, кто субъект распространения этой информации. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьет", - добавил он.

Напомним, ряд западных СМИ написали о возможности нападения РФ на Украину 16 февраля. В Украине тогда заявили, что не нужно паниковать и ситуация остается под контролем.

Тепер появилась новая возможная дата - 20 февраля. В РФ уже прокомметировали, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийУкраинаРоссийская Федерация