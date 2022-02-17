Не сможем повысить зарплаты: Зеленский о рисках паники из-за "дат вторжения"

Президент Украины Владимир Зеленский оценил риски из-за "дат вторжения" РФ в Украину, которые публикуют западные СМИ. По его словам, для страны это точно потери "по всем фронтам".

"Для нас это точно только потери. Потери по всем фронтам. Даже вот позиция по поводу значительного повышения зарплат. И речь не только о военных, но и о медиках, и учителях, которым мы с осени хотим поднять зарплаты. Надеюсь, нам это удастся", - заявил он.

По словам президента, с постоянными паническими настроениями в обществе это физически будет сделать невозможно.

"Ну просто этого нет, никто ничего не напечатает, в кредит заимствований нет, ставки невменяемые. Потому все эти "даты" и паника - все это работает против нашей страны. Даже неважно, кто субъект распространения этой информации. Мы понимаем, что по россиянам это тоже сильно бьет", - добавил он.