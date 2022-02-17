В РФ ответили, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля: откуда новая дата

В России не знают, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля. Снова заявили, что "сами решат, как РФ обеспечивать свою безопасность".

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

Он заявил, что не знает, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля, это якобы зависит "не от РФ".

"Россия будет сама решать, как и какими средствами ей обеспечивать свою безопасность", - заявил глава МИД РФ.

Почему 20 февраля?

Именно 20 февраля заканчивается Олимпиада-2022. А, как писали западные СМИ, лидер КНР Си Цзиньпин мог попросить Путина не вторгаться на Украину во время Олимпиады в Пекине. Якобы, чтобы "не затмить" событие.

Власти Китая и России это официально опровергли.

Отметим, Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

Предыдущая дата возможного нападения - 16 февраля

Ряд западных СМИ написали о возможности нападения РФ на Украину 16 февраля. В Украине тогда заявили, что не нужно паниковать и ситуация остается под контролем. Более того, Владимир Зеленский подписал указ о Дне единения Украины именно в этот день.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина прокомментировал "инсайды" западных СМИ о вторжении России. По его словам, у каждого свои цели.