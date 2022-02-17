Не зможемо підвищити зарплати: Зеленський про ризики паніки через "дати вторгнення"

Президент України Володимир Зеленський оцінив ризики через "дати вторгнення" РФ в Україну, які публікують західні ЗМІ. За його словами, для країни це точно втрати "по всіх фронтах".
Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
"Для нас це точно тільки втрати. Втрати по всіх фронтах. Навіть ось позиція з приводу значного підвищення зарплат. І мова не тільки про військових, а й про медиків, і вчителів, яким ми з осені хочемо підняти зарплати. Сподіваюся, нам це вдасться", - заявив він.
За словами президента, з постійними панічними настроями в суспільстві це фізично буде зробити неможливо.
"Ну просто цього немає, ніхто нічого не надрукує, в кредит запозичень немає, ставки несамовиті. Тому всі ці "дати" і паніка - все це працює проти нашої країни. Навіть неважливо, хто суб'єкт поширення цієї інформації. Ми розуміємо, що по росіянах це теж сильно б'є", - додав він.
Нагадаємо, низка західних ЗМІ написали про можливість нападу РФ на Україну 16 лютого. В Україні тоді заявили, що не потрібно панікувати і ситуація залишається під контролем.
Тепер з'явилася нова можлива дата - 20 лютого. У РФ вже прокоментували, чи закінчиться ескалація навколо України 20 лютого.