"Смотрели как на воинов". Пограничник из "Азовстали" рассказал свою историю возвращения из плена (видео)

"15 апреля добрался до "Азовстали". Меня перевезли в наш госпиталь и там оказали помощь. Мне там поставили гипс и обработали раны, которые были, и достали осколки. Потом уже я находился на "Азовстали" раненым до самого выхода 17 мая", - рассказал он.

Пограничник признается, что хочет все забыть как сон.

"Я не скажу, что пытки какие-то были. К тем, что были из "Азовстали", относились по-другому. Или уважали, или боялись, я не знаю. Но на нас они смотрели как на воинов", - рассказал он.