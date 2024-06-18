Сморід та обдерті стіни. Пацієнтка поскаржилась на умови перебування у київській лікарні (фото)

Які умови у палатах інфекційного відділення

Жінка з донькою вже вдруге потрапили в інфекційне відділення першої Київської міської дитячої клінічної лікарні №1.

"В інфекційному відділенні порушені більшість санітарних та державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я. Там відсутні адекватні умови для роботи, прийому і лікування хворих. Приміщення корпусу не має ознак ремонту від початку заснування цієї медичної установи. Лікарі вимушені працювати без сучасного матеріально-технічного оснащення - не можуть зробити додаткове обстеження, бо у відділенні немає апарату УЗД", - пише жінка.

Вона додає, що у бачку унітаза в кабінеті прийому нема води і доводиться зливати нечистоти водою з пляшки. У палаті обдерті стіни і старі продавдені ліжка.

"Водити дітей доводиться на горщик біля тумбочки, або на балкон, бо дитина боїться підходити до унітаза, через його вигляд і сморід. Незручно, що цей унітаз знаходиться у ванній кімнаті навпроти скляних дверей і вікна, через які всі сусіди по палаті вимушено спостерігають, як хтось пісяє чи миється", - додає Тетяна.

Пацієнтка поскаржилась на умови перебування у лікарні (facebook.com/tanya.she)

За її словами, у ванній нема душового шланга, а вода у крані йде тонкою цівкою. Скло на дверях тримається на скотчі.

"Біля них стоять ліжка, в яких сплять матері з дітьми. Це небезпечно. Як і розплавлені розетки, які спалахують, коли ти намагаєшся встромити в них зарядку. Незручно сидіти в переповненій палаті з хворими дітьми і їхніми батьками в таких нестерпних умовах. Коли в цьому боксі смердить, бо діти блюють і какають", - говорить пацієнтка.

Жінка зазначає, що сморід із туалету розноситься аж на коридори між палатами, ординаторською і маніпуляційною.

Також вона скаржиться, що влітку нема де тримати продукти, оскільки у палатах нема холодильника. А взимку доводиться тримати верхній одяг в пронумерованих мішках - старих наматрацниках.

"Все це ганебно і виглядає як злочин - знущання з батьків і приниження медичного персоналу. Добре, що діти не розуміють цього, зважаючи на вік. Але ж вони потребують лікування в закладі з базовим комфортом і безпекою", - написала жінка.

При цьому Тетяна наголосила, що вдячна лікарям і медичному персоналу за професійність. А от керівництво закладу, вона вважає, треба перевірити на причетність до корупційних злочинів.

"Важко повірити, що за весь час існування лікарні не було виділено жодної гривні на ремонт", - заявила пацієнтка.

Пацієнтка поскаржилась на умови перебування у лікарні (facebook.com/tanya.she)

Жінка у своєму пості тегнула МОЗ та лікарню, втім поки публічної реакції від них на пост зі скаргами не було.