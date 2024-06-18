Сморід та обдерті стіни. Пацієнтка поскаржилась на умови перебування у київській лікарні (фото)

Пацієнтка Київської міської дитячої клінічної лікарні №1 поскаржилась на умови перебування в інфекційному відділенні. Жінка опублікувала розгорнутий пост, до якого прикріпила фото палати.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Тanya She у Facebook.
Жінка з донькою вже вдруге потрапили в інфекційне відділення першої Київської міської дитячої клінічної лікарні №1.
"В інфекційному відділенні порушені більшість санітарних та державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я. Там відсутні адекватні умови для роботи, прийому і лікування хворих. Приміщення корпусу не має ознак ремонту від початку заснування цієї медичної установи. Лікарі вимушені працювати без сучасного матеріально-технічного оснащення - не можуть зробити додаткове обстеження, бо у відділенні немає апарату УЗД", - пише жінка.
Вона додає, що у бачку унітаза в кабінеті прийому нема води і доводиться зливати нечистоти водою з пляшки. У палаті обдерті стіни і старі продавдені ліжка.
"Водити дітей доводиться на горщик біля тумбочки, або на балкон, бо дитина боїться підходити до унітаза, через його вигляд і сморід. Незручно, що цей унітаз знаходиться у ванній кімнаті навпроти скляних дверей і вікна, через які всі сусіди по палаті вимушено спостерігають, як хтось пісяє чи миється", - додає Тетяна.
За її словами, у ванній нема душового шланга, а вода у крані йде тонкою цівкою. Скло на дверях тримається на скотчі.
"Біля них стоять ліжка, в яких сплять матері з дітьми. Це небезпечно. Як і розплавлені розетки, які спалахують, коли ти намагаєшся встромити в них зарядку. Незручно сидіти в переповненій палаті з хворими дітьми і їхніми батьками в таких нестерпних умовах. Коли в цьому боксі смердить, бо діти блюють і какають", - говорить пацієнтка.
Жінка зазначає, що сморід із туалету розноситься аж на коридори між палатами, ординаторською і маніпуляційною.
Також вона скаржиться, що влітку нема де тримати продукти, оскільки у палатах нема холодильника. А взимку доводиться тримати верхній одяг в пронумерованих мішках - старих наматрацниках.
"Все це ганебно і виглядає як злочин - знущання з батьків і приниження медичного персоналу. Добре, що діти не розуміють цього, зважаючи на вік. Але ж вони потребують лікування в закладі з базовим комфортом і безпекою", - написала жінка.
При цьому Тетяна наголосила, що вдячна лікарям і медичному персоналу за професійність. А от керівництво закладу, вона вважає, треба перевірити на причетність до корупційних злочинів.
"Важко повірити, що за весь час існування лікарні не було виділено жодної гривні на ремонт", - заявила пацієнтка.
Жінка у своєму пості тегнула МОЗ та лікарню, втім поки публічної реакції від них на пост зі скаргами не було.
Раніше ми писали про те, які обстеження треба регулярно проходити, навіть якщо нема жодних симптомів.
Читайте також про те, хто з українців може отримати безкоштовні засоби для реабілітації.