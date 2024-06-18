Вонь и ободранные стены. Пациентка пожаловалась на условия пребывания в киевской больнице (фото)

Пациентка Киевской городской детской клинической больницы №1 пожаловалась на условия нахождения в инфекционном отделении. Женщина опубликовала развернутый пост, к которому прикрепила фото палаты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Тanya She в Facebook.
Женщина с дочерью уже во второй раз попала в инфекционное отделение первой Киевской городской детской клинической больницы №1.
"В инфекционном отделении нарушено большинство санитарных и государственных социальных стандартов в сфере здравоохранения. Там отсутствуют адекватные условия для работы, приема и лечения больных. Помещение корпуса не имеет признаков ремонта с начала основания этого медицинского учреждения. Врачи вынуждены работать без современного материально-технического оборудования - не могут сделать дополнительное обследование, потому что в отделении нет аппарата УЗИ", - пишет женщина.
Она добавляет, что в бачке унитаза в кабинете приема нет воды и приходится сливать нечистоты водой из бутылки. А в палатах ободранные стены и старые продавленные кровати.
"Водить приходится на горшок возле тумбочки, или на балкон, потому что ребенок боится подходить к унитазу, из-за его вида и вони. Неудобно, что этот унитаз находится в ванной комнате напротив стеклянной двери и окна, через которые все соседи по палате вынужденно наблюдают, как кто-то писает или моется", - добавляет Татьяна.
По ее словам, в ванной нет душевого шланга, а вода в кране идет тонкой струйкой. Стекло на дверях держится на скотче.
"Возле них стоят кровати, в которых спят матери с детьми. Это опасно. Как и вспыхивающие расплавленные розетки, когда ты пытаешься вонзить в них зарядку. Неудобно сидеть в переполненной палате с больными детьми и их родителями в таких невыносимых условиях. Когда в этом боксе воняет, потому что дети блюют и какают", - говорит пациентка.
Женщина отмечает, что из-за неопрятных туалетов вонь разносится по коридорах между палатами, ординаторской и манипуляционной.
Также она жалуется, что летом негде держать продукты, поскольку в палатах нет холодильника. А зимой приходится держать верхнюю одежду в пронумерованных мешках - старых наматрасниках.
"Все это позорно и выглядит как преступление - издевательство над родителями и унижение медицинского персонала. Хорошо, что дети не понимают этого, учитывая возраст. Но ведь они нуждаются в лечении в заведении с базовым комфортом и безопасностью", - написала женщина.
При этом Татьяна подчеркнула, что благодарна врачам и медицинскому персоналу за профессионализм. А вот руководство заведения, она считает, нужно проверить на причастность к коррупционным преступлениям.
"Трудно поверить, что за все время существования больницы не было выделено ни одной гривны на ремонт", - заявила пациентка.
Женщина к своему посту тегнула Минздрав и больницу, но пока публичной реакции от них на пост с жалобами не последовало.
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