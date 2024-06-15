Безкоштовні засоби реабілітації для українців: хто і як може їх отримати

Деякі категорії українців мають право на безкоштовне отримання засобів реабілітації. Вони надаються на основі медичного висновку у порядку черги.

РБК-Україна із посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 розповідає, хто з українців має право на безкоштовне отримання засобів реабілітації.

Засоби реабілітації надають в порядку черговості. Першочергово їх видають дітям з інвалідністю та дітям з порушеннями опорно-рухового апарату, далі - в такому порядку: військовослужбовці, особи у разі первинного забезпечення засобами реабілітації, потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, інші особи.

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