Безкоштовні засоби реабілітації для українців: хто і як може їх отримати
Деякі категорії українців мають право на безкоштовне отримання засобів реабілітації. Вони надаються на основі медичного висновку у порядку черги.
РБК-Україна із посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 розповідає, хто з українців має право на безкоштовне отримання засобів реабілітації.
Хто може отримати безкоштовні засоби реабілітації
- військовослужбовці
- особи з інвалідністю
- люди похилого віку
- діти з порушеннями опорно-рухового апарату
- жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз
- особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції та інших осіб та їх соціальний захист"
- потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань
- працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО
- іноземці з інвалідністю, без громадянства, але які постійно проживають на території України
Які засоби надають за програмою
Програма передбачає надання наступних засобів для реабілітації:
- протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття
- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду
- допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому
- засоби для пересування, меблі та обладнання
- спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією
Держава забезпечує ветеранів засобами реабілітації (фото: Getty Images)
Як отримати засоби реабілітації
Засоби реабілітації надають в порядку черговості. Першочергово їх видають дітям з інвалідністю та дітям з порушеннями опорно-рухового апарату, далі - в такому порядку: військовослужбовці, особи у разі первинного забезпечення засобами реабілітації, потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, інші особи.
Алгоритм отримання:
- залежно від категорії особи потрібно звернутися до медико-соціальної експертної комісії, лікарсько-консультативної комісії або військово-лікарської комісії, щоб визначити медичні показання
- отримати індивідуальну програму реабілітації на підставі висновків комісій
- для військовослужбовців необхідно додатково подати копії довідок про обставини травми, виданих командиром військової частини. А також документи, що підтверджують участь в АТО або в заходах із забезпечення національної безпеки
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