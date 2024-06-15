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Безкоштовні засоби реабілітації для українців: хто і як може їх отримати

Субота 15 червня 2024 09:00
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Безкоштовні засоби реабілітації для українців: хто і як може їх отримати Як отримати безкоштовні засоби реабілітації (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Деякі категорії українців мають право на безкоштовне отримання засобів реабілітації. Вони надаються на основі медичного висновку у порядку черги.

РБК-Україна із посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 розповідає, хто з українців має право на безкоштовне отримання засобів реабілітації.

Хто може отримати безкоштовні засоби реабілітації

  • військовослужбовці
  • особи з інвалідністю
  • люди похилого віку
  • діти з порушеннями опорно-рухового апарату
  • жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз
  • особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції та інших осіб та їх соціальний захист"
  • потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань
  • працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО
  • іноземці з інвалідністю, без громадянства, але які постійно проживають на території України

Які засоби надають за програмою

Програма передбачає надання наступних засобів для реабілітації:

  • протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття
  • спеціальні засоби для самообслуговування та догляду
  • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому
  • засоби для пересування, меблі та обладнання
  • спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією

Безкоштовні засоби реабілітації для українців: хто і як може їх отриматиДержава забезпечує ветеранів засобами реабілітації (фото: Getty Images)

Як отримати засоби реабілітації

Засоби реабілітації надають в порядку черговості. Першочергово їх видають дітям з інвалідністю та дітям з порушеннями опорно-рухового апарату, далі - в такому порядку: військовослужбовці, особи у разі первинного забезпечення засобами реабілітації, потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, інші особи.

Алгоритм отримання:

  • залежно від категорії особи потрібно звернутися до медико-соціальної експертної комісії, лікарсько-консультативної комісії або військово-лікарської комісії, щоб визначити медичні показання
  • отримати індивідуальну програму реабілітації на підставі висновків комісій
  • для військовослужбовців необхідно додатково подати копії довідок про обставини травми, виданих командиром військової частини. А також документи, що підтверджують участь в АТО або в заходах із забезпечення національної безпеки

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