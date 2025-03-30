Смоляков гарматним пострілом вперше забив в МЛС: відео ефектного голу

На виїзний матч проти "Сан-Дієго" Смоляков вийшов у стартовому складі. Гра склалася для "Лос-Анджелеса" не найкращим чином – вже на 40-й хвилині каліфорнійці поступались – 0:3.

Але ще до перерви клуб українця повернувся у гру. І розпочалося все саме з голу вітчизняного футболіста. На 43-й хвилині екс-гравець житомирського "Полісся" потужним ударом з-за меж штрафного майданчика пробив під поперечину. А вже після цього "Лос-Анджелес" скоротив відставання до мінімуму. На перерву суперники пішли за рахунку – 3:2 на користь "Сан-Дієго". Проте шанси гостей відігратися різко погіршилися на початку другого тайму. "Лос-Анджелес" залишився у меншості і вже не зміг зрівняти рахунок.

Таким чином дебютний гол-красень Смолякова не врятував його команду від поразки. "Лос-Анджелес" йде 7-м у Західній конференції МЛС, набравши 9 очок. У наступному матчі 3 квітня каліфорнійський клуб прийме "Інтер Маямі" в рамках Кубка чемпіонів КОНКАКАФ.

Хто такий Артем Смоляков

Народився в Горлівці Донецької області. Вихованець "Дніпра". Проте дебютував в УПЛ 22 листопада 2021 року в складі "Інгульця".

З липня 2023 року виступав за "Полісся". У складі житомирської команди провів 43 поєдинки у всіх турнірах, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Гравець молодіжної збірної України. Свій перший матч за команду U-21 провів у 2023 році в товариській грі проти Німеччини. Усього зіграв за збірну в десяти матчах, зокрема допоміг "синьо-жовтим" кваліфікуватися на молодіжне Євро-2025.

У лютому 2025 року 21-річний захисник перейшов у клуб МЛС "Лос-Анджелес", уклавши угоду з американцями до кінця 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон. За даними Transfermarkt, "Полісся" отримало за свого гравця 2 мільйони євро. Житомирський клуб провів дуже вигідну фінансову операцію, адже у червні 2023 він заплатив "Інгульцю" з Петрового за перехід футболіста 150 тисяч євро.