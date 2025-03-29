Лунін за "Реал", Циганков проти "Барселони": за ким з українських легіонерів спостерігати на вихідних

Після міжнародної паузи в Європі відновлюються національні чемпіонати, зокрема – в топ-лігах, де виступають українські легіонери.

Англійська Прем'єр-ліга відновиться трохи пізніше – 1 квітня і матчі там пройдуть у будні. Але й без неї на вихідних багато цікавого.

Циганков проти Ямаля (фото: x.com/GironaFC)

Іспанія

Ла Ліга, 29-й тур

"Реал" – "Леганес" – субота, 29 березня, 22:00

– субота, 29 березня, 22:00 "Барселона" – "Жирона" – неділя, 30 березня, 17:15

Схоже, ми знову побачимо у старті "Королівського клубу" Андрія Луніна. Тібо Куртуа, який пропустив другий поєдинок збірної Бельгії з "синьо-жовтими" в Лізі націй, так і не відновився після травми. Як наслідок, його імені немає в заявці "вершкових".

Тож у наступному поєдинку з "Леганесом", вірогідно, побачимо у воротах українця. Цікаво, що Лунін вже грав проти свого колишнього клубу (був там в оренді) в поточному сезоні. Правда, в Кубку Іспанії. Тоді пропустив двічі, а "Реал" переміг (3:2). До речі, щодо Кубка: Анчелотті пообіцяв Луніну місце в старті і в півфінальному матчі-відповіді з "Реал Сосьєдадом" (1 квітня). Тож наш голкіпер зіграє в основі "Реала" в двох матчах поспіль. Перший поєдинок 1/2 фіналу на виїзді мадридці завершили на свою користь (1:0), багато в чому завдяки безпомилковим діям українця.

"Реал" у Ла Лізі йде другим (60 очок), відстаючи на три пункти від "Барселони". "Леганес" – 18-й. Лунін у поточному сезоні зіграв за "вершкових" в 10-ти матчах та пропустив 13 голів. Чотири поєдинки українець провів на нуль.

Віктор Циганков із "Жироною" добряче допомогли б "Реалу", якби відібрали очки в "Барселони". Та й самій команді зайві бали не завадили б. "Жирона" поки далеко від минулорічних звершень – лише на 13-му місці (34 очки). Циганков, який декілька разів випадав через травми, зіграв за команду 22 матчі в усіх турнірах, двічі забив та 4 рази асистував партнерам.

Руслан Маліновський (фото: x.com/genoacfc)

Італія

Серія А, 30-й тур

"Комо" – "Емполі" – субота, 29 березня, 16:00

– субота, 29 березня, 16:00 "Ювентус" – "Дженоа" – субота, 29 березня, 19:00

– субота, 29 березня, 19:00 "Лечче" – "Рома" – субота, 29 березня, 21:45

У Серії А 29 березня – "український день". Гратимуть одразу три колективи, де є вітчизняні легіонери. Причому усі на виїзді.

Спочатку "Емполі", що йде 18-м зустрінеться з 13-м у таблиці "Комо". Віктор Коваленко, який приєднався до "Емполі" лише у лютому, має шанс вп'яте вийти на поле та зробити першу результативну дію.

Руслану Маліновському разом з "Дженоа" доведеться грати з розлюченим "Ювентусом". Після вильоту з Ліги чемпіонів та двох розгромних поразок у Серії А боси "Старої сеньйори" звільнили головного тренера Тьяго Мотту, замінивши його хорватом Ігором Тудором. "Юве" з 52-ма очками зараз посідає 5-ту сходинку, "Дженоа" (35 пунктів) – 12-та. Маліновський, який більшу частину сезону пропустив через важку травму, має в активі 8 матчів та 3 асисти.

У вечірній програмі "Рома" зійдеться з "Лечче". Суперники "вовків" плетуться внизу таблиці – 16-те місце. А от "Рома" помітно прогресує в чемпіонаті. Команда має серію з 13-ти матчів без поразок та шестиматчеву – переможну. З 49-ма очками "Рома" посідає в таблиці 7-й рядок. Артем Довбик у 38-ми зустрічах сезону забив 15 голів та віддав 4 передачі.

Роман Яремчук (фото: x.com/olympiacosfc)

За межами топ-ліг

У Туреччині "Трабзонспор" Олександра Зубкова, Данила Сікана та Арсенія Батагова вдома зіграє з "Гезтепе" (29 березня, 15:00). А "Еюпспор" Тараса Степаненка – з "Істанбулом" (31 березня, 20:00). Команда Степаненка йде 5-ю, "Трабзонспор" – 10-м.

У Греції настав час вирішального етапу змагань. "Олімпіакос" Романа Яремчука, що впевнено лідирує в турнірі, зійдеться в надпринциповому протистоянні з "Панатінаїкосом". Дійство відбудеться 30 березня о 21:00.