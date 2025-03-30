Смоляков пушечным выстрелом впервые забил в МЛС: видео эффектного гола

На выездной матч против "Сан-Диего" Смоляков вышел в стартовом составе. Игра сложилась для "Лос-Анджелеса" не лучшим образом - уже на 40-й минуте калифорнийцы уступали - 0:3.

Но еще до перерыва клуб украинца вернулся в игру. И началось все именно с гола отечественного футболиста. На 43-й минуте экс-игрок житомирского "Полесья" мощным ударом из-за пределов штрафной площадки пробил под перекладину. А уже после этого "Лос-Анджелес" сократил отставание до минимума. На перерыв соперники ушли при счете - 3:2 в пользу "Сан-Диего". Однако шансы гостей отыграться резко ухудшились в начале второго тайма. "Лос-Анджелес" остался в меньшинстве и уже не смог сравнять счет.

Таким образом дебютный гол-красавец Смолякова не спас его команду от поражения. "Лос-Анджелес" идет 7-м в Западной конференции МЛС, набрав 9 очков. В следующем матче 3 апреля калифорнийский клуб примет "Интер Майами" в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Кто такой Артем Смоляков

Родился в Горловке Донецкой области. Воспитанник "Днепра". Однако дебютировал в УПЛ 22 ноября 2021 года в составе "Ингульца".

С июля 2023 года выступал за "Полесье". В составе житомирской команды провел 43 поединка во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Игрок молодежной сборной Украины. Свой первый матч за команду U-21 провел в 2023 году в товарищеской игре против Германии. Всего сыграл за сборную в десяти матчах, в частности помог "сине-желтым" квалифицироваться на молодежное Евро-2025.

В феврале 2025 года 21-летний защитник перешел в клуб МЛС "Лос-Анджелес", заключив соглашение с американцами до конца 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. По данным Transfermarkt, "Полесье" получило за своего игрока 2 миллиона евро. Житомирский клуб провел очень выгодную финансовую операцию, ведь в июне 2023 года он заплатил "Ингульцу" из Петрово за переход футболиста 150 тысяч евро.