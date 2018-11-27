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Госдолг Украины в октябре сократился на 350 млн долларов

Новости » Финансы    27.11.2018 - 12:52
Госдолг Украины в октябре сократился на 350 млн долларов

С начала года госдолг сократился на 2 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2018 года составлял 2 093,08 млрд грн или 74,32 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

В течение октября 2018 года сумма долга уменьшилась в долларовом эквиваленте на 0,35 млн долларов и на 19,88 млрд грн в гривневом.

По состоянию на 31 октября внешний долг составлял 1 329,62  млрд грн или 47,21  млрд долларов, внутренний долг - 763,45 млрд грн или 27,11 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 1 811,43 млрд грн или 64,32 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 281,65 млрд грн или 10,00 млрд долларов.

Напомним, ранее и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что колебания курса на 1 гривну увеличивает госдолг более чем на 40 млрд грн.

Отметим, что по состоянию на 31 декабря 2017 года государственный долг Украины составил 76,31 млрд долларов. Таким образом, с начала года долг сократился на 1,99 млрд долларов.

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