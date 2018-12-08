ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Смолій: Україна повинна за 2 роки виплатити близько 12 млрд доларів держборгу

Новини » Економіка    08.12.2018 - 20:57
Смолій: Україна повинна за 2 роки виплатити близько 12 млрд доларів держборгу
Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

За словами голови НБУ, без програми МВФ ми не маємо доступу до інших каналів фінансування

Україна в 2019-2020 роках повинна виплатити зовнішній держборг у сумі близько 12 млрд доларів, включаючи відсоткові платежі. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Смолія виданню Vox Ukraine.

Смолій зазначив, що в 2019-2020 рр. Україна повинна виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи відсоткові платежі.

"І без програми МВФ, ми не маємо доступу до інших каналів фінансування: коштів Європейського Союзу, Світового банку. Тому пропозиція підписати нову програму з МВФ економічно обґрунтована", - сказав глава Нацбанку.

Він також зазначив, що НБУ розраховує, що засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо виділення Україні кредиту має відбутися до Різдвяних свят.

Нагадаємо, державний і гарантований державою борг України станом на 31 жовтня 2018 року становив 2 093,08 млрд грн або 74,32 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що коливання курсу на 1 гривню збільшує держборг більш ніж на 40 млрд грн.

Зазначимо, що станом на 31 грудня 2017 року державний борг України становив 76,31 млрд доларів. Таким чином, з початку року борг скоротився на 1,99 млрд доларів.

НБУ хоче "цивілізованого виходу" російських банків з України, - Смолій НБУ на 10 грудня встановив курс євро на рівні 31,63 грн/євро
Новини України Яків СмолійНаціональний банк УкраїниГосдолг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся