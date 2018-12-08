Смолій: Україна повинна за 2 роки виплатити близько 12 млрд доларів держборгу

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

За словами голови НБУ, без програми МВФ ми не маємо доступу до інших каналів фінансування

Україна в 2019-2020 роках повинна виплатити зовнішній держборг у сумі близько 12 млрд доларів, включаючи відсоткові платежі. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Смолія виданню Vox Ukraine.

Смолій зазначив, що в 2019-2020 рр. Україна повинна виплатити за зовнішнім держборгом близько 12 млрд доларів, включаючи відсоткові платежі.

"І без програми МВФ, ми не маємо доступу до інших каналів фінансування: коштів Європейського Союзу, Світового банку. Тому пропозиція підписати нову програму з МВФ економічно обґрунтована", - сказав глава Нацбанку.

Він також зазначив, що НБУ розраховує, що засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо виділення Україні кредиту має відбутися до Різдвяних свят.

Нагадаємо, державний і гарантований державою борг України станом на 31 жовтня 2018 року становив 2 093,08 млрд грн або 74,32 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що коливання курсу на 1 гривню збільшує держборг більш ніж на 40 млрд грн.

Зазначимо, що станом на 31 грудня 2017 року державний борг України становив 76,31 млрд доларів. Таким чином, з початку року борг скоротився на 1,99 млрд доларів.