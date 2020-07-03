ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смолий обсуждал с Зеленским свою отставку

Новости » Экономика     03.07.2020 - 17:36
Смолий обсуждал с Зеленским свою отставку

Порядок и время заявления об отставке Смолия обсуждался с президентом

Яков Смолий обсуждал свою отставку с должности главы Национального банка с президентом Владимиром Зеленским. Встреча состоялась несколько дней назад.

Об этом экс-глава НБУ сказал на брифинге.

"Несколько дней назад у меня была встреча с президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке", - сказал он.

Смолий отметил, что подал заявление из-за систематического политического давления. По его словам, у него оставалось желание остаться на посту, чтобы сохранить независимость НБУ, "но возможностей уже не было".

Напомним, Яков Смолий подал заявление об отставке с должности главы НБУ вечером 1 июля. За его отставку Минфин отменил размещение евробондов на 1,75 млрд долларов.

Верховная рада 3 июля отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.

После этого на брифинге Яков Смолий заявил, что на совещаниях с участием президента и премьер-министра от НБУ требовали включить "печатный станок" и довести курс до 30 гривен за доллар.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныВладимир Зеленский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь